  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически, тренер к этому относится ревностно, у него модель игры атакующая, активная»
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически, тренер к этому относится ревностно, у него модель игры атакующая, активная»

Кирилл Фастовский: не думаю, что у Кузнецова и Разина есть конфликт.

Бывший генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сомневается, что у нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова есть конфликт с главным тренером Андреем Разиным. В понедельник Кузнецов не был включен в заявку на матч против «Шанхая» (6:1). 

– Что делать руководству «Металлурга» с Кузнецовым? Были слухи про конфликт с Разиным.

‎– Я не думаю, что там какой-то конфликт с Разиным. Мне кажется, просто Кузнецов не совсем физически готов постоянно играть. Первые матчи на эмоциях сыграл, а потом нужно добирать кондиции. Разин к этому относится очень ревностно. У него модель игры очень атакующая и активная. Если кто-то физически не готов, то такой ритм выдержать не сможет. Думаю, Кузнецов сейчас просто под это попал. 

– У Кузнецова 5 очков в 8 матчах. Как считаете, для него это удовлетворительная статистика? 

– У него примерно очко за игру, это его уровень. Мало, кто из нападающих может такой уровень держать. 5 очков – это вполне нормальный результат. 

‎– Летом говорили об его возможном возвращении в НХЛ. Как думаете, возможно ли это после «Металлурга»?

‎– Очень большой процент теории. Я все-таки не очень люблю просто что-то обсуждать. Если возникнет вариант, то, возможно, и будет рассматривать. Просто так из «Магнитки» он не уйдет, конечно. Это серьезный клуб, достаточно высокого уровня. Лидер чемпионата, – сказал Кирилл Фастовский

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
Металлург Мг
Андрей Разин
Кирилл Фастовский
Евгений Кузнецов
КХЛ
