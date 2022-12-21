Третьяк о поражении от Беларуси: «Матч показывают на всю страну – нельзя дома проигрывать. Жамнов должен ответить, почему состав на первую игру был сильнее, чем на вторую»

ответил на вопросы о поражении сборной России на Кубке Первого канала.

Национальная команда уступила сборной Беларуси (4:5 Б) и заняла второе место на турнире.

– Завершился международный хоккейный турнир в Москве. Вы близко к сердцу восприняли поражение сборной России от белорусов в воскресенье? Или это просто казус?

– Ну какой казус? Я считаю, что дома нельзя проигрывать. Я очень уважаю белорусов, у них была хорошая команда. Но я думаю, что дома при своей публике нужно побеждать.

Матч показывают по телевидению, на всю страну. Наши болельщики соскучились по победному хоккею в исполнении сборной России. Нужно было выигрывать.

– А почему этого не произошло?

– У нас в среду пройдет тренерский совет.

Главный тренер будет отчитываться, и ему зададут много вопросов. Например, почему состав на первую игру был сильнее, чем на вторую. Наверное, он должен ответить, почему.

– Жамнов сказал, что уже началась подготовка к Олимпиаде-2026 в Италии. Получается, что федерация видит, как этот тренерский штаб отработает весь олимпийский цикл?

– Я сейчас пока не хотел бы говорить о дальнейшей работе. Время покажет. Нужно смотреть день за днем, а на повестке сейчас – тренерский совет. Там дадут оценку работы штаба.

– А итоги пекинской Олимпиады? Там было взято серебро.

– Это хорошо. Любая олимпийская медаль – это хороший результат. Хотя мы всегда стремимся к золотым медалям.

Но дальнейшая деятельность штаба будет зависеть и от того, будем ли мы дальше участвовать в чемпионатах мира или нет, – сказал президент Федерации хоккея России.