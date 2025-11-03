  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЦСКА проиграл 3 матча подряд – сегодня 0:2 от «Динамо» Минск. Команда Никитина идет 8-й на Западе
12

ЦСКА проиграл 3 матча подряд – сегодня 0:2 от «Динамо» Минск. Команда Никитина идет 8-й на Западе

ЦСКА проиграл 3 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.

Поражение ЦСКА от минского «Динамо» (0:2) стало 3-м подряд для команды Игоря Никитина. Ранее ЦСКА уступил московскому «Динамо» (2:3) и «Спартаку» (2:3). Армейский клуб идет 8-м на Западе с 22 баллами после 22 встреч. 

У минского «Динамо» 5 победных матчей подряд. Ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Амур» (6:2), «Сочи» (8:2), «Шанхай» (2:1 Б) и «Ладу» (4:0). Минчане набрали 29 очков в 21 матче и занимают 3-ю строчку в таблице Западной конференции. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Никитин
logoДмитрий Квартальнов
logoКХЛ
logoЦСКА
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Самый хитрый гол: игрок ЦСКА забил, пока все искали шайбу
20 октября, 21:50Видео
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Пинчук перевернул игру своей работой. Ребята, которые 2 периода перекуривали, посмотрели на это. Где-то он заигрывается, но сейчас мы позволили это делать»
20 октября, 21:29
Никитин о 5:3 с «Динамо» Минск: «Командная победа. Спронг – молодчик, забил нужные голы и сделал свою часть работы, как и многие ребята»
20 октября, 21:12
Главные новости
Агент Овечкина про 2 шайбы в 12 матчах: «Саша свои голы забьет! Травма на предсезонке немного выбила его из колеи»
22 минуты назад
Ротенберг провел мастер-класс для сборной России U18, Радулов присутствовал: «Международная практика – важнейшая часть развития каждого хоккеиста»
34 минуты назадФото
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
47 минут назад
Журова про Овечкина в политике: «Нужно ли это Саше? У депутатов много ограничений, которые ему непросто выполнить: недвижимость за рубежом и другое»
49 минут назад
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА проиграл «Динамо» Минск
сегодня, 18:30
Коваленко ударил клюшкой по лицу Мелошу в матче ЦСКА – «Динамо» Минск. Николая удалили на 4 минуты
сегодня, 18:28Видео
Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
сегодня, 17:45
Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»
сегодня, 17:32
Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах
сегодня, 17:09
Терещенко про 9-е место СКА на Западе: «Не проваливает старт сезона, но играет не на уровне. С таким подбором игроков хотелось бы большего»
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»
9 минут назад
Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество игры команды»
сегодня, 18:10
Юров о дебютном голе в НХЛ: «Агент спросил: «Шестеркину забьешь?» Я сказал, что забью. За свои слова отвечаю, получилось»
сегодня, 17:58
Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»
сегодня, 17:22
Сучков про иностранных вратарей в КХЛ: «Прогресса нет ни у кого. Мартин в ЦСКА поплыл психологически, Дриджеру в «Тракторе» дают больше времени, надеются на результат к зиме-весне»
сегодня, 16:14
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически к атакующей модели «Металлурга». У него примерно очко за игру, это его уровень»
сегодня, 15:59
«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»
сегодня, 15:46
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 14:00Тесты и игры
У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока
сегодня, 13:50
Вячеслав Быков: «Решение играть за «Сочи» – возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне»
сегодня, 13:05