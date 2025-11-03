ЦСКА проиграл 3 матча подряд – сегодня 0:2 от «Динамо» Минск. Команда Никитина идет 8-й на Западе

ЦСКА проиграл 3 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.

Поражение ЦСКА от минского «Динамо» (0:2) стало 3-м подряд для команды Игоря Никитина . Ранее ЦСКА уступил московскому «Динамо » (2:3) и «Спартаку» (2:3). Армейский клуб идет 8-м на Западе с 22 баллами после 22 встреч.

У минского «Динамо» 5 победных матчей подряд. Ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Амур» (6:2), «Сочи» (8:2), «Шанхай» (2:1 Б) и «Ладу» (4:0). Минчане набрали 29 очков в 21 матче и занимают 3-ю строчку в таблице Западной конференции.