Третьяк о будущем Жамнова в сборной России: «У нас будет один турнир, не нужно брать главного тренера на весь год. Пока не могу сказать свое решение»

Владислав Третьяк высказался о будущем главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

– Какие перспективы в сборной у , чей контракт заканчивается 30 июня? Сборная будет искать нового главного тренера?

– Пока я не могу сказать свое решение. Надо подвести итоги. Мы подумаем, как нам лучше на следующий год провести Кубок Первого канала.

У нас будет один турнир – и все. На мой взгляд, не нужно брать главного тренера в сборную на весь год. Только на турнир – да, действительно. Тренерский совет определит, кого мы возьмем, – сказал президент .