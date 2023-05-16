Третьяк о будущем Жамнова в сборной России: «У нас будет один турнир, не нужно брать главного тренера на весь год. Пока не могу сказать свое решение»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов Кубок Первого канала Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк высказался о будущем главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

– Какие перспективы в сборной у Алексея Жамнова, чей контракт заканчивается 30 июня? Сборная будет искать нового главного тренера?

– Пока я не могу сказать свое решение. Надо подвести итоги. Мы подумаем, как нам лучше на следующий год провести Кубок Первого канала.

У нас будет один турнир – и все. На мой взгляд, не нужно брать главного тренера в сборную на весь год. Только на турнир – да, действительно. Тренерский совет определит, кого мы возьмем, – сказал президент ФХР.

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1 комментарий

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Красная стрела
Забавно. Решение не принял, но его все знают🤣
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