Третьяк о Кубке Первого канала: «Из-за ошибок штаба Россия заняла 2-е место. Будут сделаны выводы, чтобы в следующий раз показать победный хоккей»

Теги ФХР Сборная России по хоккею болельщики Владислав Третьяк Алексей Жамнов Кубок Первого канала Хоккей

Владислав Третьяк высказался о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

Команда уступила сборной Беларуси (4:5 Б) и заняла второе место на турнире.

– Результаты Кубка Первого канала оказались неожиданными.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков. Они главные герои турнира. За три дня на матчах побывали более 30 тысяч зрителей. Спасибо всем, кто пришел на арену – за то, что поддерживали сборную, за великолепную атмосферу на трибунах. Спасибо и тем, кто смотрел игры по интернету или по ТВ.

Да, на домашнем турнире сборная обязана была побеждать. Но из-за ошибок тренерского штаба национальная команда заняла второе место. Мы подробно разобрали работу Жамнова и его помощников на тренерском совете ФХР. Будут сделаны выводы, чтобы в следующий раз показать победный хоккей и порадовать болельщиков, – заявил президент ФХР.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mukunku 64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Третьяку надо в Басманный суд протест подавать
,,По буллитам - не считается ’
И вручить всем золотые медали !
Казахам - серебряные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ole Gunor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие выводы? Какие игры? Сыграли и сыграли, о каком результате может идти речь? Зачем вообще это обсуждать? Нет международных турниров и на это время можно вообще упразднить место тренера сборной, либо предложить это делать на общественных началах. Если упразднить, пусть раз в пару месяцев на очередную игру с белоруссами каждый раз выводит новый тренер, который в клубе. Причем каждая игра чисто для разнообразия и зрителя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperDubina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да нормально выступили!! Серебро взяли!!! Когда мы на чемпионатах мира его брали?! А этот турнир лучше чемпионата мира!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вперёд спартак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы болелы, давно все выводы о вас и иже с ними уже сделали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такое ощущение, что Жамнов везде займёт 2е место)
Хоть на ОИ, хоть на Чемпионате водокачки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Барсуков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну скоро они сами себя там уже жрать начнут))) Не там виновных во всем этом бардаке ищут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уж в следующий то раз победим грозных белорусов! Всем участникам потенциальной победы - звание ЗМС!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахахаха
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не, ну в тройку вошли - какие могут быть вопросы?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий