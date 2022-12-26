Третьяк о Кубке Первого канала: «Из-за ошибок штаба Россия заняла 2-е место. Будут сделаны выводы, чтобы в следующий раз показать победный хоккей»

высказался о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

Команда уступила сборной Беларуси (4:5 Б) и заняла второе место на турнире.

– Результаты Кубка Первого канала оказались неожиданными.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков. Они главные герои турнира. За три дня на матчах побывали более 30 тысяч зрителей. Спасибо всем, кто пришел на арену – за то, что поддерживали сборную, за великолепную атмосферу на трибунах. Спасибо и тем, кто смотрел игры по интернету или по ТВ.

Да, на домашнем турнире сборная обязана была побеждать. Но из-за ошибок тренерского штаба национальная команда заняла второе место. Мы подробно разобрали работу Жамнова и его помощников на тренерском совете ФХР. Будут сделаны выводы, чтобы в следующий раз показать победный хоккей и порадовать болельщиков, – заявил президент .