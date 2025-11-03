  • Спортс
  • Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество игры команды»
Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество игры команды»

Игорь Гришин: большинство «Нефтехимика» – решающий фактор победы над «Барысом».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги выездной игры с «Барысом» (5:2) в FONBET КХЛ. 

– У хозяев было настроение взять реванш за прошлое поражение, начало игры было за «Барысом». Слава богу, что в первом периоде мы не пропустили, когда они создавали моменты, нормально сыграли в обороне, потом забили голы. Сработало большинство, это было решающим фактором.

Мы всегда стараемся играть от себя, иногда приходится перестраиваться. Установка была играть с движением и контратаками, контролировать шайбу.

– Как оцените игру Николишина?

– Он мало времени провел в команде, мы знаем, что он долго не тренировался, понимаем, что не в лучших кондициях. Но он классно сыграл в большинстве, выиграл много вбрасываний и большой бонус ему заброшенная шайба. Конечно, я вижу его в команде, – сказал Игорь Гришин. 

Также тренер «Нефтехимика» рассказал, что не следит за положением команды в турнирной таблице. 

– Вы идете на шестом месте [на Востоке], насколько довольны этой позицией?

– Я давно не заглядывал в таблицу и не смотрю, кто на каком месте. Мне важно, чтобы команда показывала качественную игру, тогда придет результат, я знаю, что мы в зоне плей‑офф, а на каком мы месте, не могу (сказать).

Нормально, что мы чередуем победы и поражения, любая команда может обыграть любую, главное, что у нас нет серии из поражений, – добавил Игорь Гришин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
