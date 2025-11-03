  • Спортс
Терещенко про 9-е место СКА на Западе: «Не проваливает старт сезона, но играет не на уровне. С таким подбором игроков хотелось бы большего»

Алексей Терещенко: у СКА не все радужно, с таким составом хотелось бы большего.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что СКА в этом сезоне FONBET КХЛ не играет на своем уровне. Петербургский клуб в данный момент занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 20 очками в 20 матчах. 

– Пока не все так радужно у СКА. Где‑то в одну шайбу проигрывают, где‑то в две. Предстоит череда не самых простых игр. С таким подбором игроков, как в СКА, конечно, хотелось бы большего.

– Можно говорить, что Ларионов пока проваливает стартовый отрезок чемпионата?

– Не проваливает, но команда играет не на уровне. А провалит или нет, покажет дальнейший сезон, – сказал Алексей Терещенко.

Источник: «Матч ТВ»
