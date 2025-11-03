Генменеджер «Авангарда» про 25 млн рублей у Костина: «Где еще он получит столько? Он ждал варианта из НХЛ. Буше высказал заинтересованность, Клим согласился»

Алексей Сопин: Костин согласился перейти в «Авангард», Буше заинтересован в нем.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о причинах перехода нападающего Клима Костина . Сообщалось , что форвард получит 25 млн рублей до конца сезона по соглашению с омским клубом.

– А как вам удалось подписать Костина на относительно скромные деньги?

– Я не понимаю реакцию некоторых журналистов и даже руководителей клубов. Игрок – ограниченно свободный агент. Что ему делать? Где он получит еще такие деньги? В чемпионате Швейцарии или в АХЛ? Такие реалии диктует рынок.

Понятно, что весной мы предлагали Климу в несколько раз больше. Но он выбрал позицию ждать вариант в НХЛ. И мы тратили свободные деньги на других хоккеистов. Еще в конце сентября мы могли дать Костину в полтора раза больше, чем сейчас. Но его представитель снова ответил отказом: «Мы уезжаем в НХЛ».

Мы уважаем выбор игрока. При этом «Авангард» усиливался, брал других ребят. И сейчас рынок диктует такие условия. При этом я считаю, что хоккеистам нужно давать шанс и идти навстречу. Как, например, это сделали в Магнитогорске с Евгением Кузнецовым , дав ему не самую высокую зарплату [10 млн рублей]. Это тоже было продиктовано ситуацией на рынке.

– А вы могли обменять Костина?

– Шли разговоры с двумя клубами. Но Клим – серьезный хоккеист для «Авангарда », и мы владеем правами на игрока в КХЛ . Отдавать его за бесценок или за ненужные нам активы мы были не готовы. Иначе наши конкуренты в моменте получали бы хоккеиста высокого уровня, а мы – мифические права на игроков, которые могут и не вернуться из НХЛ.

Несколько дней назад все переговоры по обмену прекратились. Мы сказали Климу и его агенту: «Вот, у нас есть такие‑то деньги. Ваше право – брать их или нет. Мы не готовы за бесценок расставаться с таким активом».

В итоге Клим прилетел в Омск, встретился с Ги Буше. Они поговорили, обсудили все роли. Сейчас Костину будет непросто вливаться в уже слаженный коллектив. Но они с главным тренером обсудили все моменты. Буше высказал заинтересованность, Клим согласился с нашими условиями, и мы подписали этот контракт. Физически больше «Авангард» дать игроку не мог, – сказал Алексей Сопин .