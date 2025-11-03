Константин Волков подписал пробный контракт с «Сибирью». Вратарь играл за «Куньлунь» и «Ладу» в прошлом сезоне

Константин Волков перешел в «Сибирь».

28-летний вратарь Константин Волков подписал пробный контракт с «Сибирью».

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Куньлунь» и «Ладу»

В китайской команде он провел 7 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 4,84 шайбы и отражая 83,2% бросков.

За тольяттинский клуб Волков сыграл 5 матчей, пропуская в среднем 3,68 шайбы и отражая 88,4% бросков.