Третьяк о Кубке Первого канала: «ФХР не могла оставить болельщиков без хоккея. Мы собрали наших лучших игроков»

высказался о проведении Кубка Первого канала.

«Это традиционный новогодний праздник, на который раньше вообще билетов невозможно было достать, поэтому наша федерация не могла оставить болельщиков без хоккея. Мы пригласили команды Казахстана, Беларуси, собрали лучших наших хоккеистов.

Этот турнир традиционный, и мы дальше будем его проводить, ну и для Континентальной хоккейной лиги это тоже важно. Чемпионат проходит очень сложно, видите, какая борьба идет за плей-офф, поэтому такие перерывы очень важны», – сказал президент .