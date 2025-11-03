Юров о дебютном голе в НХЛ: «Агент спросил: «Шестеркину забьешь?» Я сказал, что забью. За свои слова отвечаю, получилось»
Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил первый гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:1) – в ворота Игоря Шестеркина. Сейчас на счету Юрова 1 (1+0) очко и «минус 6» за 10 игр.
– Вспомните первые эмоции от дебютного гола в НХЛ?
– Почувствовал облегчение. Долго не мог забить, были моменты, но не реализовывал их. Моя маленькая детская мечта сбылась. Надеюсь, что на этом мои голы в НХЛ не закончатся. Посвящаю эту шайбу семье, родителям, сестре, девушке, тренерам, которые работали со мной. Все внесли в этот этап, который я преодолеваю, большой вклад. Поблагодарил всех людей, которые мне писали.
– Вы обещали забросить именно Игорю Шестеркину. Почему такую цель выбрали?
– Мы ужинали с агентом, и он спросил меня: «Забьешь ему?» Я сказал, что забью. Так получилось. Не было цели забить именно Игорю. Я за свои слова отвечаю (улыбается).
– После матча его подкололи?
– Нет, после матча не виделся с ним. Во время игры было не до этого, нам надо было прервать серию поражений.
– Каким голкиперам хотите забросить в будущем?
– Был один, но он закончил весной.
– Да, – сказал Данила Юров.