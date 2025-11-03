Сучков про иностранных вратарей в КХЛ: «Прогресса нет ни у кого. Мартин в ЦСКА поплыл психологически, Дриджеру в «Тракторе» дают больше времени, надеются на результат к зиме-весне»

Павел Сучков: прогресса у иностранных вратарей в КХЛ пока нет.

Бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков выразил мнение об отсутствии прогресса у иностранных вратарей в FONBET Чемпионате КХЛ.

– В чем, на ваш взгляд, проблемы иностранных вратарей – Доминге, Мартина и Дриджера?

– Спенсер Мартин , мне кажется, поплыл психологически. Предсезонка прошла здорово, а вот спад после нее затянулся и не видно его конца. Луи Доминге не смог стать заменой Дениса Костина , да и в целом неуверенность прослеживалась в его действиях.

Крису Дриджеру дают чуть больше времени и надеются, что он даст результат к зиме-весне. В отличие от «Трактора », «Сибирь » и ЦСКА ждать не будут: одним результат нужен сейчас, другие не приемлют те позиции, на которых оказались.

– Всегда считается, что иностранным вратарям нужно время на адаптацию.

– Да, но тут вопрос к клубу. Дать это время готов не каждый. Сейчас пока прогресса нет ни у кого из новых иностранных вратарей. Посмотрим, кто дольше всех продержится в лиге, – сказал Павел Сучков.