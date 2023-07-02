У 19-летнего вратаря СКА Иванова угнали Hyundai Tucson в Петербурге

Теги СКА происшествия КХЛ Спорт-Экспресс Сергей Иванов Хоккей

У хоккеиста СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге.

Автомобиль Hyundai Tucson оценивается примерно в три миллиона рублей.

«Да, у меня действительно угнали автомобиль.

Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию. Сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», – сказал 19-летний Сергей Иванов.

В прошедшем сезоне вратарь сыграл 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,12 шайбы и отражая 95,7% бросков.

7 комментариев

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Павел павел
что б я так жил в 19 свои лет)))
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Рус Киссенжер
в этой новости ключевое,что именно хюндай таксон? поржал.
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doktor
Что здесь такого у всех угоняют машины
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DenSpM
Ответ Павел павел
что б я так жил в 19 свои лет)))
А еще у него образование классов 5, как у всех спортсменов
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-1
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Павел павел
Ответ DenSpM
А еще у него образование классов 5, как у всех спортсменов
вопрос спорный. я аот в ЦОР занимался. всякие там были
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Как дела на заводе
Ответ Павел павел
что б я так жил в 19 свои лет)))
так в спорт не пробовал идти в детстве?)
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Alexey Vysokov
Ответ doktor
Что здесь такого у всех угоняют машины
Ну не знаю, у меня не угоняли
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