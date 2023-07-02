У 19-летнего вратаря СКА Иванова угнали Hyundai Tucson в Петербурге

У хоккеиста СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге.

Автомобиль Hyundai Tucson оценивается примерно в три миллиона рублей.

«Да, у меня действительно угнали автомобиль.

Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию. Сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», – сказал 19-летний Сергей Иванов.

В прошедшем сезоне вратарь сыграл 5 матчей за в Фонбет чемпионате , пропуская в среднем 1,12 шайбы и отражая 95,7% бросков.