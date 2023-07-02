У 19-летнего вратаря СКА Иванова угнали Hyundai Tucson в Петербурге
У хоккеиста СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге.
Автомобиль Hyundai Tucson оценивается примерно в три миллиона рублей.
«Да, у меня действительно угнали автомобиль.
Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию. Сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», – сказал 19-летний Сергей Иванов.
В прошедшем сезоне вратарь сыграл 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,12 шайбы и отражая 95,7% бросков.
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