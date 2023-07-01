Щитов об аресте российского хоккеиста в Польше: «Какая-то подстава, думаю. Тревожно за наших игроков, тенденция нехорошая»

Никита Щитов высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

– Очень тревожно за российских хоккеистов становится в связи с такими новостями. Вот в Польше поймали нашего парня, которого называют шпионом. Думаю, что какая-то подстава. Давление со стороны других стран на нас оказывают очень сильное, в том числе в хоккее.

Еще в Чехии хотят принять закон, чтобы чешские спортсмены не могли выступать на территории Российской Федерации.

– Опасно ли сейчас российским игрокам ездить в Польшу, играть в Европе вообще?

– Не думаю, что за границу опасно ехать. Но тенденция нехорошая и, думаю, не за горами тот час, когда членство России приостановят в Международной федерации хоккея. Дай бог, чтобы я ошибался, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Русского хоккеиста в Польше объявили шпионом! Ему грозит до 10 лет тюрьмы