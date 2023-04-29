Кожевников про «Ак Барс» и ЦСКА: «Мы смотрим на НХЛ, но серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов. Один из лучших финалов»
Александр Кожевников сравнил серию «Ак Барса» и ЦСКА с НХЛ.
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ.
«Один из лучших финалов вообще. За последние два‑три года – уж точно.
Битва, сражение, психология, трагедия. Правда, очень красивый финал. Казань билась до конца, все лидеры сыграли хорошо.
Мы смотрим все на НХЛ, но эта серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов.
Люди, которые были далеки от хоккея, звонят мне сегодня за мнением», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
ЦСКА – чемпион! Самый титулованный русский клуб в истории с самым дорогим составом в лиге
Клоуны! Хотя клоуны 🤡 сравнения с вами не заслуживают.