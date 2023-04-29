Кожевников про «Ак Барс» и ЦСКА: «Мы смотрим на НХЛ, но серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов. Один из лучших финалов»

Александр Кожевников сравнил серию «Ак Барса» и ЦСКА с НХЛ.

выиграл , обыграв « » (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф .

«Один из лучших финалов вообще. За последние два‑три года – уж точно.

Битва, сражение, психология, трагедия. Правда, очень красивый финал. Казань билась до конца, все лидеры сыграли хорошо.

Мы смотрим все на , но эта серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов.

Люди, которые были далеки от хоккея, звонят мне сегодня за мнением», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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