Кожевников про «Ак Барс» и ЦСКА: «Мы смотрим на НХЛ, но серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов. Один из лучших финалов»

Теги Ак Барс ЦСКА НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников сравнил серию «Ак Барса» и ЦСКА с НХЛ.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

«Один из лучших финалов вообще. За последние два‑три года – уж точно.

Битва, сражение, психология, трагедия. Правда, очень красивый финал. Казань билась до конца, все лидеры сыграли хорошо.

Мы смотрим все на НХЛ, но эта серия была ничуть не хуже, чем у них. Сто процентов.

Люди, которые были далеки от хоккея, звонят мне сегодня за мнением», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА – чемпион! Самый титулованный русский клуб в истории с самым дорогим составом в лиге

8 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Серия мб и была нормальная, но до организации как в НХЛ еще очень далеко. Начиная от комментаторов, которые мычат и допускают большое количество длинных пауз, заканчивая организацией показа. Когда каналу важнее очередной блок рекламы контор показать, чем эмоции игроков.
+9
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+9
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Enich
Да, смотрите. Поэтому при дефиците игроков ужесточает лимит на легионеров:))
Клоуны! Хотя клоуны 🤡 сравнения с вами не заслуживают.
+7
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+7
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Enich
Ответ Prokuror Prokurorov
Серия мб и была нормальная, но до организации как в НХЛ еще очень далеко. Начиная от комментаторов, которые мычат и допускают большое количество длинных пауз, заканчивая организацией показа. Когда каналу важнее очередной блок рекламы контор показать, чем эмоции игроков.
Это все легко объяснимо. НХЛ - прибыльный бизнес. КХЛ - бюджетное дно. С каждым годом снизу стучат.
+5
0
+5
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5kywn5cddd
Кожевников не смотрит НХЛ это сто процентов , думаю, даже хайлайты не смотрит!
+4
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+4
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продавец-пипец
Ответ 5kywn5cddd
Кожевников не смотрит НХЛ это сто процентов , думаю, даже хайлайты не смотрит!
У него путивизор только на первые 9 каналов настроен!А смотрит он только НТВ и Первый!
+1
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pztpzhmx66
Серия топ , согласен , но судейство 🤮
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продавец-пипец
АК барс - фаворит????
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продавец-пипец
Кто этого клоуна постоянно опрашивает???Только игра завершилась, а этот алкоэксперт тут своей метлой чешет!!!
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