Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия ЦСКА – «Ак Барс», СКА сыграет с «Динамо» 2-го числа
Стали известны первые матчи нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сезон КХЛ-2023/24 стартует матчем за Кубок Открытия – ЦСКА встретится с «Ак Барсом» 1 сентября. Полностью календарь будет опубликован завтра.
Первые матчи сезона КХЛ:
1 сентября
ЦСКА – «Ак Барс»
2 сентября
«Барыс» – «Салават Юлаев»
«Динамо» Москва – СКА
«Авангард» – «Сибирь»
«Спартак» – «Куньлунь»
«Нефтехимик» – «Динамо» Минск
«Автомобилист» – «Металлург»
«Витязь» – «Амур»
«Лада» – «Трактор»
3 сентября
ЦСКА – «Адмирал»
«Локомотив» – «Торпедо»
4 сентября
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Динамо» Москва – «Амур»
«Барыс» – «Сибирь»
«Лада» – СКА
«Спартак» – «Северсталь»
«Витязь» – «Динамо» Минск
«Ак Барс» – «Трактор»
5 сентября
ЦСКА – «Металлург»
6 сентября
«Торпедо» – СКА
«Лада» – «Салават Юлаев»
«Витязь» – «Адмирал»
«Спартак» – «Амур»
«Нефтехимик» – «Северсталь»
«Куньлунь» – «Динамо» Минск
«Локомотив» – «Трактор»
7 сентября
«Динамо» Москва – «Металлург»
«Сибирь» – «Барыс»
«Авангард» – «Автомобилист»
8 сентября
«Торпедо» – «Динамо» Минск
«Спартак» – «Адмирал»
«Нефтехимик» – ЦСКА
Фанат Магнитки....👍🦊. Первые игры на выезде.
Да и соперники хорошие АВТО. ЦСКА. Динамо.
Проверка для ммг хорошая...