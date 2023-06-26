Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия ЦСКА – «Ак Барс», СКА сыграет с «Динамо» 2-го числа

Стали известны первые матчи нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сезон КХЛ-2023/24 стартует матчем за Кубок Открытия – ЦСКА встретится с « » 1 сентября. Полностью календарь будет опубликован завтра.

Первые матчи сезона КХЛ:

1 сентября

ЦСКА – «Ак Барс»

2 сентября

«Барыс» – « »

«Динамо» Москва – СКА

«Авангард» – «Сибирь»

«Спартак» – «Куньлунь»

«Нефтехимик» – «Динамо» Минск

«Автомобилист» – «Металлург»

«Витязь» – « »

«Лада» – «Трактор»

3 сентября

ЦСКА – «Адмирал»

«Локомотив» – «Торпедо»

4 сентября

«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

«Динамо» Москва – «Амур»

«Барыс» – «Сибирь»

«Лада» – СКА

«Спартак» – « »

« » – «Динамо» Минск

«Ак Барс» – «Трактор»

5 сентября

ЦСКА – «Металлург»

6 сентября

«Торпедо» – СКА

«Лада» – «Салават Юлаев»

«Витязь» – «Адмирал»

«Спартак» – «Амур»

«Нефтехимик» – «Северсталь»

«Куньлунь» – «Динамо» Минск

«Локомотив» – «Трактор»

7 сентября

«Динамо» Москва – «Металлург»

«Сибирь» – «Барыс»

«Авангард» – «Автомобилист»

8 сентября

«Торпедо» – «Динамо» Минск

«Спартак» – «Адмирал»

«Нефтехимик» – ЦСКА