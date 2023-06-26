Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия ЦСКА – «Ак Барс», СКА сыграет с «Динамо» 2-го числа

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Стали известны первые матчи нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сезон КХЛ-2023/24 стартует матчем за Кубок Открытия – ЦСКА встретится с «Ак Барсом» 1 сентября. Полностью календарь будет опубликован завтра. 

Первые матчи сезона КХЛ:

1 сентября

ЦСКА – «Ак Барс»

2 сентября

«Барыс» – «Салават Юлаев»

«Динамо» Москва – СКА

«Авангард» – «Сибирь»

«Спартак» – «Куньлунь»

«Нефтехимик» – «Динамо» Минск

«Автомобилист» – «Металлург»

«Витязь» – «Амур»

«Лада» – «Трактор»

3 сентября 

ЦСКА – «Адмирал»

«Локомотив» – «Торпедо»

4 сентября 

«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

«Динамо» Москва – «Амур»

«Барыс» – «Сибирь»

«Лада» – СКА

«Спартак» – «Северсталь»

«Витязь» – «Динамо» Минск

«Ак Барс» – «Трактор»

5 сентября 

ЦСКА – «Металлург»

6 сентября

«Торпедо» – СКА

«Лада» – «Салават Юлаев»

«Витязь» – «Адмирал»

«Спартак» – «Амур»

«Нефтехимик» – «Северсталь»

«Куньлунь» – «Динамо» Минск

«Локомотив» – «Трактор»

7 сентября

«Динамо» Москва – «Металлург»

«Сибирь» – «Барыс»

«Авангард» – «Автомобилист»

8 сентября 

«Торпедо» – «Динамо» Минск

«Спартак» – «Адмирал»

«Нефтехимик» – ЦСКА

7 комментариев

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Знатный стахановец
Чертовски захотелось на арену! Аж терпежу нет! 👍🏒
+6
0
+6
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Shaiba Bash
Барыс, Авто и Лада - нормальное начало сезона для юлаевцев! Ждём красивой игры и побед
+2
0
+2
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Олег
Жду с нетерпением нового сезона.
Фанат Магнитки....👍🦊. Первые игры на выезде.
Да и соперники хорошие АВТО. ЦСКА. Динамо.
Проверка для ммг хорошая...
+1
0
+1
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Radik_2.0
у СЮ первая игра так же на выезде, в Казахстане
+1
-1
0
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Антон Фёдоров
Может всë-таки матч открытия проводить между обладателем Кубка и победителем регулярки.
+1
-1
0
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Руслан Х
Ответ Shaiba Bash
Барыс, Авто и Лада - нормальное начало сезона для юлаевцев! Ждём красивой игры и побед
Неплохо,для раскачки.
0
0
0
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