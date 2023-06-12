ФХР, ЦСКА, СКА, «Авангард» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России

ФХР и клубы КХЛ поздравили россиян с Днем России.

«12 июня в нашей стране отмечается один из важнейших государственных праздников.

Поздравляем с Днем России!» – говорится в сообщении .

«Хоккейный клуб поздравляет всех россиян с праздником. Этот день объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся историей России, ее традициями, достижениями и подвигами наших соотечественников.

Мы желаем всем россиянам здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый из вас внесет свой вклад в процветание нашего Отечества!» – сообщается на сайте ЦСКА.

Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях СКА, « », « », « », «Авангарда», «Салавата Юлаева», «Торпедо» и других клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.