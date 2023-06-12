ФХР, ЦСКА, СКА, «Авангард» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России
ФХР и клубы КХЛ поздравили россиян с Днем России.
«12 июня в нашей стране отмечается один из важнейших государственных праздников.
Поздравляем с Днем России!» – говорится в сообщении ФХР.
«Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет всех россиян с праздником. Этот день объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся историей России, ее традициями, достижениями и подвигами наших соотечественников.
Мы желаем всем россиянам здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый из вас внесет свой вклад в процветание нашего Отечества!» – сообщается на сайте ЦСКА.
Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях СКА, «Металлурга», «Спартака», «Ак Барса», «Авангарда», «Салавата Юлаева», «Торпедо» и других клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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