Ламорелло о 8-летнем соглашении Сорокина с «Айлендерс»: «Не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта»

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Лу Ламорелло объяснил, почему «Айлендерс» продлили вратаря Илью Сорокина на 8 лет.

По окончании следующего сезона россиянин мог стать ограниченно свободным агентом.

«Конечно, не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта. Думаю, он бы испытывал огромное давление…

Илья хотел остаться в «Айлендерс», и мы хотели, чтобы он остался. Так что мы сделали все вовремя», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».

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2 комментария

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АРХАТ
А то будет идти на "Везину" и больше запросит
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Юрий Ширинкин
Ламорелло будет 88 к моменту окончания контракта)
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