Ламорелло о 8-летнем соглашении Сорокина с «Айлендерс»: «Не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта»
Лу Ламорелло объяснил, почему «Айлендерс» продлили вратаря Илью Сорокина на 8 лет.
По окончании следующего сезона россиянин мог стать ограниченно свободным агентом.
«Конечно, не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта. Думаю, он бы испытывал огромное давление…
Илья хотел остаться в «Айлендерс», и мы хотели, чтобы он остался. Так что мы сделали все вовремя», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».
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