Ламорелло о 8-летнем соглашении Сорокина с «Айлендерс»: «Не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта»

Лу Ламорелло объяснил, почему «Айлендерс» продлили вратаря Илью Сорокина на 8 лет.

По окончании следующего сезона россиянин мог стать ограниченно свободным агентом.

«Конечно, не хотелось, чтобы у игрока такого калибра оставался последний год контракта. Думаю, он бы испытывал огромное давление…

хотел остаться в « », и мы хотели, чтобы он остался. Так что мы сделали все вовремя», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».