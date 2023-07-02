Мильштейн о Сорокине: «Илья не хотел начинать сезон с мыслями о переговорах. Теперь он получил хороший контракт и стабильность – 9 лет в НХЛ»

Теги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о подписании Ильей Сорокиным 8-летнего контракта с «Айлендерс».

Средняя зарплата россиянина по новому соглашению составит 8,25 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2024/25. 

«Диалог по новому контракту Сорокина велся на протяжении трех месяцев.

В приоритете для Ильи было не начинать новый сезон с мыслями о контрактных переговорах, потому что договор заканчивался в 2024 году.

Теперь Илья Сорокин получил не только хороший контракт, но и желаемую стабильность – он будет играть в НХЛ еще минимум девять лет», – сказал агент хоккеиста. 

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ

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1 комментарий

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За наш футбол!
Взяли бы кто-нибудь интервью у него,или его родителей как все начиналось,как привели в хоккейную школк,как первый раз на коньки поставили.
Я так понимаю он с Новокузнецка?
Исполнилась золотая мечта...
Для многих мальчишек пример!
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