Мильштейн о Сорокине: «Илья не хотел начинать сезон с мыслями о переговорах. Теперь он получил хороший контракт и стабильность – 9 лет в НХЛ»
Дэн Мильштейн высказался о подписании Ильей Сорокиным 8-летнего контракта с «Айлендерс».
Средняя зарплата россиянина по новому соглашению составит 8,25 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2024/25.
«Диалог по новому контракту Сорокина велся на протяжении трех месяцев.
В приоритете для Ильи было не начинать новый сезон с мыслями о контрактных переговорах, потому что договор заканчивался в 2024 году.
Теперь Илья Сорокин получил не только хороший контракт, но и желаемую стабильность – он будет играть в НХЛ еще минимум девять лет», – сказал агент хоккеиста.
Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ
Я так понимаю он с Новокузнецка?
Исполнилась золотая мечта...
Для многих мальчишек пример!