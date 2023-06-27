Агент Сорокина о новом контракте с «Айлендерс»: «Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди»
Дэн Мильштейн высказался о будущем Ильи Сорокина в «Айлендерс».
– Какие перспективы по новому контракту? Через год соглашение Ильи Сорокина с нью-йоркским клубом подходит к концу.
– Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди.
Но я хочу сказать, что мало можно найти клубов в НХЛ, которые так заботятся о своих игроках, как это делают в «Айлендерс».
И сам Лу Ламорелло участвует в помощи каждому своему хоккеисту. Они все для него как дети, – сказал агент Ильи Сорокина.
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