Агент Сорокина о новом контракте с «Айлендерс»: «Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди»

Дэн Мильштейн высказался о будущем Ильи Сорокина в «Айлендерс».

– Какие перспективы по новому контракту? Через год соглашение с нью-йоркским клубом подходит к концу.

– Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди.

Но я хочу сказать, что мало можно найти клубов в , которые так заботятся о своих игроках, как это делают в « ».

И сам Лу Ламорелло участвует в помощи каждому своему хоккеисту. Они все для него как дети, – сказал агент Ильи Сорокина.