Агент Сорокина о новом контракте с «Айлендерс»: «Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди»

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Илья Сорокин Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о будущем Ильи Сорокина в «Айлендерс».

– Какие перспективы по новому контракту? Через год соглашение Ильи Сорокина с нью-йоркским клубом подходит к концу.

– Об этом пока рано говорить. Целый год еще впереди.

Но я хочу сказать, что мало можно найти клубов в НХЛ, которые так заботятся о своих игроках, как это делают в «Айлендерс».

И сам Лу Ламорелло участвует в помощи каждому своему хоккеисту. Они все для него как дети, – сказал агент Ильи Сорокина.

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1 комментарий

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Дима Миронов
могут же и сейчас продлить
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