Депутат Свищев об аресте российского хоккеиста в Польше: «Поехал поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей»
Депутат Дмитрий Свищев высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.
Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Теперь российским спортсменам нужно хорошо задуматься, стоит ли ехать в недружественные страны, чтобы выступать за их клубы.
Наш хоккеист поехал играть в Польшу, поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей.
О дружбе с Польшей мы не говорим. Но это точно неспортивное поведение с их стороны», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Что ж тогда Грайнер арестовали, если она приехала поднимать уровень женского баскетбола в России?
При всем уважении "поехал поднимать уровень хоккея" на самом деле выглядело как "здесь мой уровень никому нужен, но кроме хоккея ничем заниматься не хочу, буду искать команду по силам".
Таких ребят реально десятки каждый год.