Депутат Свищев об аресте российского хоккеиста в Польше: «Поехал поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей»

Теги происшествия Государственная дума КХЛ Дмитрий Свищев чемпионат Польши Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Теперь российским спортсменам нужно хорошо задуматься, стоит ли ехать в недружественные страны, чтобы выступать за их клубы.

Наш хоккеист поехал играть в Польшу, поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей.

О дружбе с Польшей мы не говорим. Но это точно неспортивное поведение с их стороны», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

8 комментариев

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Красный чай
Ну да за это. Уж не знаю шпион он или нет но то что оперативно спустили лаять депутатов, кремлевские усы и кого только можно наводит на подозрения.
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Игорь Новиков
Не знаю, прав или виноват парень, но аргумент у депутата феерически смешной.

Что ж тогда Грайнер арестовали, если она приехала поднимать уровень женского баскетбола в России?
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цэсемьэр
2 очка за 20 игр - поднял так поднял
+3
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Игорь Новиков
Ответ Strannix
нех было наркоту с собой везти
По вашей логике: не фиг было шпионить. да?
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sbvinn
А приехал поднимать за идею, видимо. Ну никак же не за деньги, правда?
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Серёжа Новиков
Так хоккей поднимал или шпионил?
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alklimov2018
"дэпутатсвищев" - это уже диагноз.
При всем уважении "поехал поднимать уровень хоккея" на самом деле выглядело как "здесь мой уровень никому нужен, но кроме хоккея ничем заниматься не хочу, буду искать команду по силам".
Таких ребят реально десятки каждый год.
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