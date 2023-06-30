Депутат Свищев об аресте российского хоккеиста в Польше: «Поехал поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Теперь российским спортсменам нужно хорошо задуматься, стоит ли ехать в недружественные страны, чтобы выступать за их клубы.

Наш хоккеист поехал играть в Польшу, поднимать невысокий уровень местного хоккея, а его за это арестовали. Глупейший поступок польских властей.

О дружбе с Польшей мы не говорим. Но это точно неспортивное поведение с их стороны», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.