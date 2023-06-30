«Шпиономания захлестнула польское общество, «агенты Кремля» повсюду мерещатся». Поверенный в делах России в Польше об аресте российского хоккеиста

Теги происшествия КХЛ чемпионат Польши Политика Матч ТВ Хоккей

Временный поверенный в делах России в Польше рассказал о шпиономании в польском обществе.

Ранее появилась информация об аресте российского хоккеиста в Польше. Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

«В польских СМИ с утра 30 июня распространяется информация со ссылкой на пресс‑службы национальной прокуратуры и министра‑координатора спецслужб о том, что 11 июня был задержан российский гражданин Максим С., которому инкриминируют работу на иностранную разведку, по польскому законодательству фамилии подозреваемых в совершении правонарушений разглашать нельзя.

Ни посольство, ни российские генеральные консульства не получали официальной информации на этот счет от польских правоохранительных органов, хотя на основании российско‑польской консульской конвенции 1992 года они обязаны были сообщить нам о факте задержания в трехдневный срок», – сказал Андрей Ордаш.

«В Польше с подачи ее властей зашкаливает градус ненависти к России и всему, что с ней связано. Объектом преследования, в том числе уголовного, можно стать даже из‑за обычного публичного выражения симпатий к нашей стране.

Польское общество захлестнула шпиономания – здесь повсюду мерещатся «агенты Кремля». Факт задержания российского спортсмена, если он подтвердится, станет очередным звеном в серии враждебных действий, предпринятых в последнее время Варшавой в отношении России и ее граждан», – добавил Ордаш.

Русского хоккеиста в Польше объявили шпионом! Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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11 комментариев

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Ovi174
Шпиономания боюсь захватила другое государство, особенно после «марша справедливости». Наш геостратег сразу решил силовикам на 10% зарплаты увеличить, они ведь принимали активное участие в обороне Ростова, Воронежа…
+14
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+7
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Oleg
Ответ Ovi174
Шпиономания боюсь захватила другое государство, особенно после «марша справедливости». Наш геостратег сразу решил силовикам на 10% зарплаты увеличить, они ведь принимали активное участие в обороне Ростова, Воронежа…
Сдавали города повару без сопротивления, но потом от царя награды за мужество получили.
+7
-1
+6
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Lacrosse-style goal
Ответ Игорь Новиков
"В Польше с подачи ее властей зашкаливает градус ненависти к России и всему, что с ней связано. Объектом преследования, в том числе уголовного, можно стать даже из‑за обычного публичного выражения симпатий к нашей стране". Как хорошо, что в России такого нет, да?
Конечно такого нет. В России за выражение симпатии к России преследования нет. 😅
+4
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Oleg
Госдума утвердила закон о повышении оплаты труда силовикам на 10,5 %.
Не врачам, не учителям, не простым работягам, а именно силовикам.
Может в Кремле один скрепоносец больше всех обеспокоен шпиономанией и боязнью за личную жизнь и кресло президента?
Медицина в плачевном состоянии, скоро лечить будут одним парацетамолом, но зарплату увеличить надо силовикам, а то вдруг остальной народ наконец поймет что царь голый.
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Алексей Филипович
Побольше обещайте пустить по Польше ракеты - они дружить захотят!
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Melnikov1968
"Временный поверенный в делах России в Польше рассказал о шпиономании в польском обществе" (с). Дальше можно не продолжать.
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Yury Sin
Ответ VictorVallecano
Зачем вообще посол в Польше? Чтобы нес такую околесицу при любом удобном случае?
Только такие послы сейчас и нужны РФ: простые как саперная лопатка, без своего мнения, но "с царем в голове’ )
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