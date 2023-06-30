Иоланда Чен об аресте российского хоккеиста в Польше за шпионаж: «В трезвом состоянии принимать такие решения невозможно. Когда протрезвеют, им будет очень стыдно»

Теги происшествия Иоланда Чен чемпионат Польши Политика алкоголь и спорт Хоккей

Иоланда Чен высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

«Это совершенно ошеломляющая новость. Особенно учитывая тот факт, что польская сторона не предоставила общественности никаких доказательств. Как мог 20-летний Максим Сергеев, который наверняка тренируется с утра до ночи, вести какой-то шпионаж. Как они это поняли, как они пришли к этому? Непонятно.

Они задерживают гражданина другой станы, по сути, на ровном месте. Надеюсь, что правоохранительные органы РФ займутся этим вопросом на международном уровне. Наверняка, если бы он действительно был виноват, то их власти бы во всю козыряли этими доказательствами.

Создается впечатление, что у польских властей началась так называемая белая горячка. Потому что в трезвом состоянии принимать такие решения невозможно. Я уверена, когда они протрезвеют, им будет очень стыдно это все осознавать», – заявила серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
ну серебряный призер 1993 года в тройном прыжке полностью владеет инфой, как и пожилой биотлонист, чьё грозное высказывание по поводу российского хоккеиста в Польше уже опубликовано на сайте👏
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Владимир Беспутин
Когда Чен ответит за слова про Артёма Макаренко, который, по её мнению, испугался бежать с Шубенковым в финале на Мемориале Знаменских?
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