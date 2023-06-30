Посольство РФ в Варшаве направило ноту в МИД Польши с требованием подтвердить факт задержания российского хоккеиста и сообщить о характере претензий

Посольство РФ в Варшаве направило ноту в МИД Польши в связи с задержанием россиянина.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что посольство РФ в Варшаве направило ноту в МИД Польши с требованием подтвердить факт задержания россиянина и уточнить характер вменяемых ему претензий.

Ранее появилась информация, что хоккеист из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

«Посольство направило ноту в МИД Польши с требованием срочно подтвердить нам факт задержания российского гражданина и сообщить о характере выдвигаемых к нему претензий.

Кроме того, настойчиво пытаемся прояснить ситуацию напрямую через органы польской прокуратуры, которые пока не демонстрируют готовность «делиться информацией» с нами», – сказал Ордаш.