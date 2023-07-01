Мухамадуллин попрощался с «Салаватом» перед вылетом в США: «Спасибо, родной клуб. Начинается новый этап в карьере. Уфа, еще увидимся»

Защитник Шакир Мухамадуллин попрощался с «Салаватом» перед вылетом в США.

Контракт 21-летнего игрока с « », куда он был обменян из «Нью-Джерси», будет действовать еще 2 сезона.

«Трудно подобрать слова, чтобы написать все, что я сейчас чувствую. Спасибо, родной клуб. Наша история началась еще на улице Зорге во Дворце спорта. Там я впервые начал заниматься хоккеем и мог только мечтать выйти в форме « ». Спустя столько лет я с гордостью могу сказать, что играл за родную команду!

У нас были разные сезоны, взлеты и падения. Но мы всегда были вместе. Я никогда не забуду свой этап карьеры в Уфе, огромная благодарность «Салавату»: тренерам, персоналу, партнерам по команде, руководству и, конечно, болельщикам!

Сейчас начинается новый этап в карьере. Этот пост я пишу сидя в аэропорту, через пару часов уже окажусь по другую сторону океана. Я не прощаюсь с тобой, Уфа! Еще увидимся», – написал в соцсети.