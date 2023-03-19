Шакир Мухамадуллин: «Еду в «Сан-Хосе» с максимальной мотивацией и стремлением пробиться в состав. Для меня это задача номер один»

заявил, что его задача номер один – пробиться в состав в « ».

– Стал ли обмен в «Сан-Хосе» сюрпризом?

– Слухи ходили еще до обмена, но я старался не отвлекаться, так как подходило время плей-офф. Это часть бизнеса, не нужно показывать какие-то эмоции. Нужно быть профессионалом и готовым ко всему. Еду сейчас в новую для себя команду и систему, с нетерпением жду момента к ним присоединиться.

– «Сан-Хосе» характеризуют как команду, переживающую перестройку. Проще будет пробиться в состав?

– Я думаю, ни в какой команде проще не будет. Поэтому, что ехал в Нью-Джерси, что сейчас еду в Сан-Хосе – с максимальной мотивацией и стремлением пробиться в состав. Для меня это задача номер один, готов к любым испытаниям, – сказал защитник.

Напомним, 26 февраля права на Мухамадуллина в перешли от «Нью-Джерси» к «Сан-Хосе» в рамках сделки по переходу форварда Тимо Майера в «Девилс».

В нынешнем сезоне защитник выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев».