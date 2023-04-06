Мухамадуллин сделал 4 голевых передачи в матче АХЛ. Защитник набрал 7 очков в 8 играх за фарм-клуб «Сан-Хосе»

Шакир Мухамадуллин сделал четыре голевых передачи в матче АХЛ

« » обыграла «Сан-Диего» (6:3) в матче регулярного чемпионата .

записал на свой счет четыре передачи при полезности «плюс 2». Также он нанес два броска по воротам.

Его партнер по команде – – оформил дубль в этом матче, став третьей звездой матча.

Мухамадуллин сыграл восемь матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в этом сезоне и набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «плюс 3».