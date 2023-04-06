Мухамадуллин сделал 4 голевых передачи в матче АХЛ. Защитник набрал 7 очков в 8 играх за фарм-клуб «Сан-Хосе»

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Даниил Гущин Хоккей

Шакир Мухамадуллин сделал четыре голевых передачи в матче АХЛ

«Сан-Хосе Барракуда» обыграла «Сан-Диего» (6:3) в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Шакир Мухамадуллин записал на свой счет четыре передачи при полезности «плюс 2». Также он нанес два броска по воротам.

Его партнер по команде – Даниил Гущин – оформил дубль в этом матче, став третьей звездой матча.

Мухамадуллин сыграл восемь матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в этом сезоне и набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «плюс 3».

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Мухаметшин
Хороший задел сделал Шакир
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамис Зарипов
Давай Шак газ в палас 👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Гущин дубль, Князев 1+1 и Мухаммадуллин 0+4 и всё в 1 матче
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dalmolchun
Ответ Александр Рыбаков
Навряд ли в Сан Хосе, Sports.ru так популярен)
В Сан-Хосе не идиоты и так видят, без Sports.ru и пользователя Tax_Free). Муха разрывает АХЛ. Явно, низкая для него лига.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рыбаков
Ответ Tax_Free
поднимите, пусть пороха понюхает
Навряд ли в Сан Хосе, Sports.ru так популярен)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tax_Free
поднимите, пусть пороха понюхает
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий