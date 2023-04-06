Мухамадуллин сделал 4 голевых передачи в матче АХЛ. Защитник набрал 7 очков в 8 играх за фарм-клуб «Сан-Хосе»
Шакир Мухамадуллин сделал четыре голевых передачи в матче АХЛ
«Сан-Хосе Барракуда» обыграла «Сан-Диего» (6:3) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Шакир Мухамадуллин записал на свой счет четыре передачи при полезности «плюс 2». Также он нанес два броска по воротам.
Его партнер по команде – Даниил Гущин – оформил дубль в этом матче, став третьей звездой матча.
Мухамадуллин сыграл восемь матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в этом сезоне и набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «плюс 3».
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