Мухамадуллин набрал 1-е очко за фарм-клуб «Сан-Хосе», сделав передачу в матче АХЛ с «Колорадо Иглс»

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Колорадо Иглс Хоккей

Шакир Мухамадуллин набрал первое очко за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.

Защитник «Барракуды» сделал передачу в матче против «Колорадо Иглс» (2:3).

Это был его второй матч в составе клуба.

Мухамадуллин проводит свой первый регулярный чемпионат в лиге. В 2022 году он дебютировал в плей-офф АХЛ в составе «Ютики», сделав 2 передачи в 2 играх. 

Напомним, в нынешнем сезоне защитник выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев». Он провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (6+19) очков при полезности «+16». В 6 матчах Кубка Гагарина Мухамадуллин добавил 2 (1+1) очка при полезности «+1».

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