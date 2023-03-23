Мухамадуллин набрал 1-е очко за фарм-клуб «Сан-Хосе», сделав передачу в матче АХЛ с «Колорадо Иглс»

набрал первое очко за фарм-клуб « » в АХЛ.

Защитник « » сделал передачу в матче против « » (2:3).

Это был его второй матч в составе клуба.

Мухамадуллин проводит свой первый регулярный чемпионат в лиге. В 2022 году он дебютировал в плей-офф в составе «Ютики», сделав 2 передачи в 2 играх.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев». Он провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (6+19) очков при полезности «+16». В 6 матчах Кубка Гагарина Мухамадуллин добавил 2 (1+1) очка при полезности «+1».