Мухамадуллин о вылете «Салавата»: «Переживал, но жизнь продолжается. Пришла пора прощаться с родным клубом на неопределенный срок»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе НХЛ АХЛ КХЛ Кубок Гагарина Сан-Хосе Барракуда Адмирал Шакир Мухамадуллин Хоккей

Шакир Мухамадуллин считает, что в плей-офф «Салавату» не хватило реализации.

Уфимцы завершили выступление в Кубке Гагарина, уступив в первом раунде «Адмиралу» (2-4 в серии).

После поражения Мухамадуллин отправился в систему «Сан-Хосе».

– Первые дни были такие, тяжеловатые. Постепенно пришло понимание, что вылетели. Переживал, но жизнь продолжается. Пришла пора на неопределенный срок прощаться с родным клубом.

Было грустно, но, опять же, нужно быть профессионалом. Я сам этот путь выбрал. Это мечта, к которой стремится любой хоккеист. Нужно приложить все усилия, чтобы потом ни о чем не жалеть.

– Вы не смогли сдержать эмоции после сирены во Владивостоке. Насколько это поражение оказалось болезненным и неожиданным?

– Я думаю, не только для меня, но и для всех игроков, персонала, тренерского штаба и руководства это было тяжелое поражение. Это хоккей, поражения тоже нужно принимать с поднятой головой. «Адмиралу» желаю удачи в следующих раундах, а нам – сделать правильные выводы и жить дальше.

– Для себя сформулировали, чего не хватило «Салавату» в первую очередь?

– Я думаю, реализации. Играли, в принципе, неплохо. Сейчас четкой аналитики дать не смогу, голова уже немного другим загружена. После сезона, наверное, будет полное понимание, – сказал защитник.

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
Да это был шок. Но такова жизнь взлеты, падения, главное найти выход и двигаться дальше. А тебе Щакир есть, что доказывать и к чему стремится. Через усердие и труд многого можно достичь. Удачи тебе по жизни!
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