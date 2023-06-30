Депутат Журова об аресте российского хоккеиста в Польше: «Очередная попытка запугать. Страны Евросоюза делают все, чтобы наши спортсмены не приняли участия в соревнованиях»

Теги происшествия допинг Светлана Журова Государственная дума чемпионат Польши Политика Хоккей

Депутат Светлана Журова отреагировала на задержание российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Сейчас все страны Евросоюза делают все, чтобы наши спортсмены не приняли участия в международных соревнованиях. И я всегда говорила, что после такого отношения со стороны властей ехать в эти страны становится небезопасно. Потому что могут подмешать допинг, подбросить наркотические вещества. Теперь вот придумали историю со шпионажем.

Это очередная попытка запугать. Вот зачем молодому парню, хоккеисту, заниматься шпионажем? Что он мог такого важного выяснить, играя в хоккей? Так что для меня эта история чересчур странная. Он же не на каком-то предприятии военном что-то делал.

И самое главное, что Польша в данной ситуации действует безжалостно и крайне отчаянно. Они даже не берут в расчет тот факт, что этот инцидент может нанести серьезный удар по репутации всего польского спорта, да и по государству в целом.

Это просто маниакальное желание не допустить наших спортсменов до соревнований», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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2 комментария

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Ковид 07.10.52
Так и до Овечкина доберутся...всех туда не пущать, хватит врагов развлекать, рискуя попасть в шпионы...
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