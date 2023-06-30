Одноклубник Максима Сергеева: «Есть информация, что его действительно задержали. Грозит срок человеку. Это произошло пару дней назад»

Одноклубник Максима Сергеева высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Сегодня стало известно, что в Польше задержан российский игрок из клуба первого дивизиона. Он обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

– Добрый день. Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали.

– Когда вы с ним последний раз виделись?

– Пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что‑либо точно сказать.

Но факт задержания есть. Грозит срок человеку.

Это произошло пару дней назад. Просто только сегодня появилась официальная информация в польской прессе, – сообщил одноклубник Сергеева на условиях анонимности.