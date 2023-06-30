Юрист об аресте российского хоккеиста в Польше: «Можно найти параллели с делом баскетболистки Грайнер. Если его признают виновным, может быть обмен или что-то подобное»

Теги происшествия Бриттни Грайнер чемпионат Польши Политика Хоккей

Адвокат Игорь Бушманов высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

«Генеральное консульство России в Польше должно запросить через МИД Польши всю необходимую информацию, чтобы понять, в чем конкретно его обвиняют. Пока точных обвинений никто открыто не говорил.

Более того, международными конвенциями предусмотрен доступ дипломатов к задержанному россиянину. В Польше не имеют права не пускать российских представителей к задержанному. Но они имеют право не пускать российских адвокатов, поэтому российское генеральное консульство обратится к местным, польским юристам за помощью.

Думаю, свой адвокат найдется, но будет тяжело быстро понять масштаб происходящего. На это разбирательство уйдет много времени. Слишком мало информации и слишком тяжкие обвинения.

Если его признают виновным, то отбывать наказание он будет в Польше. Но можно найти параллели с делом американской баскетболистки Грайнер. С нашим хоккеистом могут сделать что-то подобное, если его признают виновным. Это может быть обмен или что-то подобное.

Максим не имеет юридической неприкосновенности, поэтому судить будут как обычного приезжего гражданина России», – сказал Бушманов.

Бриттни Грайнер пишет мемуары о проведенном в российской тюрьме времени

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