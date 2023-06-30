Дмитрий Яшкин: «Любой хоккеист хочет выступать на ЧМ. О сборной Чехии не хочу разговаривать. Не могу на это повлиять»
Дмитрий Яшкин сообщил, что не хочет обсуждать тему возвращения в сборную Чехии.
Ранее президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик назвал условие возвращения игрока в сборную: «Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии».
«Клубная история сейчас для меня на первом плане. О сборной сейчас не хочу разговаривать. Не могу на это повлиять.
Любой хоккеист хочет выступать на ЧМ», – сказал форвард «Ак Барса» Яшкин.
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