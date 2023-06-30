Дмитрий Яшкин: «Любой хоккеист хочет выступать на ЧМ. О сборной Чехии не хочу разговаривать. Не могу на это повлиять»

Теги Ак Барс Сборная Чехии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин сообщил, что не хочет обсуждать тему возвращения в сборную Чехии.

Ранее президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик назвал условие возвращения игрока в сборную: «Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии».

«Клубная история сейчас для меня на первом плане. О сборной сейчас не хочу разговаривать. Не могу на это повлиять.

Любой хоккеист хочет выступать на ЧМ», – сказал форвард «Ак Барса» Яшкин.

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1 комментарий

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Petran_grek
на двух стульях не уседиш, и бабло срубить и за сборную покатать!
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