Яшкин о результативности в КХЛ и НХЛ: «Говорить о каком-то разном уровне игры в моем случае не совсем правильно. В России у меня сошлись все пазлы»

Дмитрий Яшкин высказался о том, что в КХЛ играет результативнее, чем в НХЛ.

– Выступая в НХЛ, вы не набирали больше 18 очков в регулярке за один сезон. А за три года в КХЛ не было еще ни одного сезона, чтобы вы не набирали меньше 60 очков. Настолько разный класс лиг и хоккеистов?

– В НХЛ многое зависит от внешних обстоятельств. Одно из них, так скажем, вмешалось в мою карьеру. В первый полноценный сезон за «Сент-Луис» в 50 матчах я забросил 13 шайб. Тренерский штаб мне доверял, я играл во втором звене, выходил в большинстве, все было отлично.

Но потом на мою позицию пригласили другого хоккеиста. Произошел обмен в клубе, и пришел игрок с большой зарплатой на мое место (вероятно, речь о Трое Брауэре – прим. Sports.ru), и, конечно же, ему дали больше шансов, чем мне.

Я очень рад, что в России у меня сошлись все пазлы, и во всех командах, за которые я выступал, мне удавалось хорошо проявлять себя. Поэтому в моем случае говорить о каком-то разном уровне игры в КХЛ и НХЛ не совсем правильно, – сказал форвард «Ак Барса».