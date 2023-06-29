Дмитрий Яшкин: «Овечкин – машина, смесь таланта и трудолюбия. Такой игрок в мире только один»

Теги Ак Барс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– В период выступления в НХЛ вы провели сезон в «Вашингтоне» вместе с российскими игроками: Овечкиным, Орловым и Кузнецовым. Наверняка хорошо знаете всех ребят. Есть ли у вас понимание секрета игры Александра Овечкина и его результативности?

– Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.

– Побьет Овечкин рекорд Уэйна Гретцки – 894 гола, как думаете?

– Конечно побьет! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займет по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется. Мы все с нетерпением ждем, это будет исторический момент, – сказал форвард «Ак Барса» Яшкин.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кувшинов
Согласен полностью таких больше не будет!!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Килоев
Овечкин реальная машина!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Алкаши на УАЗиках минусуют бггг. Включай девятую передачу бгггг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Саня - зверюга. Помню, когда ему кубок стенли вручили, он так зарычал от счастья, что камера отрубилась...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий