Дмитрий Яшкин: «Овечкин – машина, смесь таланта и трудолюбия. Такой игрок в мире только один»
Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– В период выступления в НХЛ вы провели сезон в «Вашингтоне» вместе с российскими игроками: Овечкиным, Орловым и Кузнецовым. Наверняка хорошо знаете всех ребят. Есть ли у вас понимание секрета игры Александра Овечкина и его результативности?
– Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.
– Побьет Овечкин рекорд Уэйна Гретцки – 894 гола, как думаете?
– Конечно побьет! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займет по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется. Мы все с нетерпением ждем, это будет исторический момент, – сказал форвард «Ак Барса» Яшкин.
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