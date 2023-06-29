Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в истории (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– В период выступления в НХЛ вы провели сезон в «Вашингтоне» вместе с российскими игроками: Овечкиным, Орловым и Кузнецовым. Наверняка хорошо знаете всех ребят. Есть ли у вас понимание секрета игры и его результативности?

– Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.

– Побьет Овечкин рекорд Уэйна Гретцки – 894 гола, как думаете?

– Конечно побьет! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займет по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется. Мы все с нетерпением ждем, это будет исторический момент, – сказал форвард « » .