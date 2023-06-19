Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине: «Если Дмитрий хочет быть в сборной – приезжай играть в Чехию. Моральные ценности важнее спорта»
Президент Федерации хоккея Чехии назвал условие возвращения Дмитрия Яшкина в национальную сборную.
Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную: «Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира, и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии».
ЧМ по хоккею-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава.
Напомним, в 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из КХЛ.
«Ничего не изменилось. В предыдущие месяцы я дал понять, что моральные ценности важнее спорта. Я осуждаю боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии», – написал Алоис Гадамчик в твиттере.
На вопрос - почему в сборной играют игроки НХЛ (а страны НАТО постоянно ведут войны) Гадамчик явно не ответит. В чем отличие войны в Югославии и войны в Украине (не мне судить, кто в ней прав, а кто виноват). Двойные стандарты, ничего нового.
— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».