Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине: «Если Дмитрий хочет быть в сборной – приезжай играть в Чехию. Моральные ценности важнее спорта»

Теги Ак Барс Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии Дмитрий Яшкин Хоккей

Президент Федерации хоккея Чехии назвал условие возвращения Дмитрия Яшкина в национальную сборную.

Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную: «Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира, и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии».

ЧМ по хоккею-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, в 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из КХЛ.

«Ничего не изменилось. В предыдущие месяцы я дал понять, что моральные ценности важнее спорта. Я осуждаю боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии», – написал Алоис Гадамчик в твиттере.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ne ravnodushen
Гадамчик - идеальный функционер. Девиз - будь удобным и плыви по течению.
На вопрос - почему в сборной играют игроки НХЛ (а страны НАТО постоянно ведут войны) Гадамчик явно не ответит. В чем отличие войны в Югославии и войны в Украине (не мне судить, кто в ней прав, а кто виноват). Двойные стандарты, ничего нового.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Насколько было морально ценно отдать военные заводы Гитлеру?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Спорт вне политики. Моральные ценности важнее спорта. Что дальше то будет? Деньги важнее и политики и спорта и моральных ценностей, так что оставь Яшкина в покое. Ты бы тоже в Россию приехал заработать, была бы у тебя такая возможность:)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Буренков
Каждое слово-лицемерие.Интересно будет посмотреть на таких персонажей,если дадут "отмашку" сверху...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
На ЧМ 22 года за Чехию играл Михал Йордан, игрок Амура, почему тогда было можно, а теперь нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rrvin
Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:
— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий