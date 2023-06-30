Захарова об аресте российского хоккеиста в Польше: «Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем предоставить исчерпывающие объяснения»

Мария Захарова высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это «14 случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.