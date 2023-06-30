Захарова об аресте российского хоккеиста в Польше: «Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем предоставить исчерпывающие объяснения»

Теги происшествия чемпионат Польши Политика Мария Захарова ТАСС Хоккей

Мария Захарова высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это «14 случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова

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13 комментариев

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Рус Киссенжер
если Захарова вписалась - значит точно шпийон. послушаем,что вечером прочирикает соловйоб.
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Донован хозяин НБА
По давнишней Машиной традиции, пятничный пост она написала сидя перед зеркалом с рюмочкой крепкого и горячительного
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Максим Седов
Выразила озабоченность, и нарисовала зелёным фломастером очередную красную линию :)))
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IrbIS
живем в эпоху "Протестов и озабоченностей"
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Ярик01
А 13 российских граждан, что с ними, алкопресска.
Явно же арест их не вчера произведён.
Озабоченность проявляли?
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Bratsk Bruins
А посольство ещё есть там? Интересно
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Olga.t
Ответ Александр Невский
Поляки гоните украинцев из Польши
Конечно, именно так поляки и поступят, ведь сам Александр Невский только сегодня написал такой комментарий пять раз))
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Олег Мохов
и тут же выпила
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Александр Рыбаков
14 челов край? или то, что это хокк уже беспредел? непонятно
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sbvinn
Ответ Олег Мохов
и тут же выпила
Немедленно. Есть вещи, которые грешно цитировать неточно
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Lavochkin12
Ответ Александр Невский
Правильно будет если поляки выгонят украинцев беженцев .
правильно будет научиться сначала писать нормально, а потом лезть с советами ценнейшими
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