Ротенберг о выборе Мичкова на драфте НХЛ: «Если и уезжать, то готовым на сто процентов. Сначала игрок должен стать звездой в России»

Роман Ротенберг высказался о развитии Матвея Мичкова в СКА.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Моя позиция известна давно – если и уезжать из нашей страны, то готовым на сто процентов. Наша задача – развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на этом делаем акцент. Все остальное – просто результат всей этой работы.

Во всех случаях мы сохраняем приверженность этому правилу – сначала игрок должен выйти на достойный уровень в России, стать здесь звездой.

Кстати, в этом наша позиция совпадает с точкой зрения Матвея, он сам говорил, что для начала ему нужно заиграть в СКА. В ближайшие годы мы вместе с ним будем работать над дальнейшим развитием, чтобы он продолжил прогрессировать в СКА и вышел на новый уровень. У нас хорошая внутренняя конкуренция, это серьезный вызов для любого молодого игрока», – сказал главный тренер СКА.

Генменеджер «Филадельфии» о контракте Мичкова со СКА: «Мы подождем. Встретившись с ним, поняли, что это талант, мимо которого мы не можем пройти»