Ротенберг о выборе Мичкова на драфте НХЛ: «Если и уезжать, то готовым на сто процентов. Сначала игрок должен стать звездой в России»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии Матвея Мичкова в СКА.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Моя позиция известна давно – если и уезжать из нашей страны, то готовым на сто процентов. Наша задача – развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на этом делаем акцент. Все остальное – просто результат всей этой работы.

Во всех случаях мы сохраняем приверженность этому правилу – сначала игрок должен выйти на достойный уровень в России, стать здесь звездой.

Кстати, в этом наша позиция совпадает с точкой зрения Матвея, он сам говорил, что для начала ему нужно заиграть в СКА. В ближайшие годы мы вместе с ним будем работать над дальнейшим развитием, чтобы он продолжил прогрессировать в СКА и вышел на новый уровень. У нас хорошая внутренняя конкуренция, это серьезный вызов для любого молодого игрока», – сказал главный тренер СКА.

Генменеджер «Филадельфии» о контракте Мичкова со СКА: «Мы подождем. Встретившись с ним, поняли, что это талант, мимо которого мы не можем пройти»

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ха-ха... отжал Рома Мичкова из Локо , как лучшего молодого игрока страны и в результате полная деградация...его даже на драфте Симашов обогнал их того же Локо....Выводы делайте сами....
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmilingBy
Кому должен?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
icey_punk
Разве Мичков не в Сочи играет?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Некрасов
Чтобы стать тренером в кхл , нужно для начала быть хоккеистом в прошлом и причем известным, имеющим уникальный опыт и навыки, а не чучелом , которое за деньги хочет доказать всему миру , но кроме себя и себе подобным наиглупейшим людям ничего доказать не сможет, что он типо тренер ... Ишаааааак
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big_Ben
А после того, как станет звездой в России, надо будет в армии отслужить. А после службы, форма уже не та, надо снова становиться звездой в России
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Безруков
Сначала игрок должен отдать долг СКА, потом Родине и потом уже уезжать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
ой всё, ромашка начал ёрзать))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Да пусть катит, в лиге никто и звать никак. К чему тому же ска с ним нянчиться?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dukenukem
***ять, кому должен???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вован63
Так вы ему уже давно корону одели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ йозе марино
ой всё, ромашка начал ёрзать))
Ему от этого Мичкова ни холодно , ни жарко, Мичков даже не игрок основы ска, чтобы переживать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Мешков
Ответ Антон Некрасов
Чтобы стать тренером в кхл , нужно для начала быть хоккеистом в прошлом и причем известным, имеющим уникальный опыт и навыки, а не чучелом , которое за деньги хочет доказать всему миру , но кроме себя и себе подобным наиглупейшим людям ничего доказать не сможет, что он типо тренер ... Ишаааааак
Пэт Бернс наверное ,со своим кубком стэнли, сейчас посмеялся вам в лицо с того света)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий