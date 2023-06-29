Генменеджер «Филадельфии» о контракте Мичкова со СКА: «Мы подождем. Встретившись с ним, поняли, что это талант, мимо которого мы не можем пройти»

Генменеджер «Филадельфии» высказался о контракте Матвея Мичкова со СКА.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со рассчитан до 2026 года.

«Что есть, то есть. Мы знаем, что у него контракт еще на три сезона.

Но мы просто поняли, понаблюдав за его игрой и встретившись с ним, что это талант, мимо которого мы не можем пройти.

Если нужно подождать, мы подождем», – сказал .