Генменеджер «Филадельфии» о контракте Мичкова со СКА: «Мы подождем. Встретившись с ним, поняли, что это талант, мимо которого мы не можем пройти»
Генменеджер «Филадельфии» высказался о контракте Матвея Мичкова со СКА.
«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.
«Что есть, то есть. Мы знаем, что у него контракт еще на три сезона.
Но мы просто поняли, понаблюдав за его игрой и встретившись с ним, что это талант, мимо которого мы не можем пройти.
Если нужно подождать, мы подождем», – сказал Даниэль Бриэр.
Теперь надо решить вопрос с Ротенбергом