Генменеджер «Филадельфии» о контракте Мичкова со СКА: «Мы подождем. Встретившись с ним, поняли, что это талант, мимо которого мы не можем пройти»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» высказался о контракте Матвея Мичкова со СКА.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Что есть, то есть. Мы знаем, что у него контракт еще на три сезона.

Но мы просто поняли, понаблюдав за его игрой и встретившись с ним, что это талант, мимо которого мы не можем пройти.

Если нужно подождать, мы подождем», – сказал Даниэль Бриэр.

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8 комментариев

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Bartez1986
величайший тренер современности за три года прокачает Мичкова и тот в первый же сезон разорвет НХЛ
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Bartez1986
величайший тренер современности за три года прокачает Мичкова и тот в первый же сезон разорвет НХЛ
Или НХЛ разорвёт его.
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Амфитрион
Будет подписываться, включите в контракт Романа. Причем неважно кем, у него широчайший спектр деятельности.
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Real_v_dushe
Мичков зря подписал такой длинный контракт со СКА и вообще он какой-то странный товарищ, с другой стороны лётчикам он со своей неадекватностью по менталитету идеально подходит. Так что они явно нашли друг друга.
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гарри
Отличный выбор!
Теперь надо решить вопрос с Ротенбергом
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Олег Усов
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Ответ Bartez1986
величайший тренер современности за три года прокачает Мичкова и тот в первый же сезон разорвет НХЛ
прокачает и отправит на службу- дань родине отдавать-)
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AnTiDote
Ответ Real_v_dushe
Мичков зря подписал такой длинный контракт со СКА и вообще он какой-то странный товарищ, с другой стороны лётчикам он со своей неадекватностью по менталитету идеально подходит. Так что они явно нашли друг друга.
а что у него с менталитетом?
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Sergejs Fedotovs
Ответ Real_v_dushe
Мичков зря подписал такой длинный контракт со СКА и вообще он какой-то странный товарищ, с другой стороны лётчикам он со своей неадекватностью по менталитету идеально подходит. Так что они явно нашли друг друга.
как будто Мичков сам принимал это решение. Отец комиссию получил и подписал
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