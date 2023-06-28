Кожевников о кандидатуре Ротенберга на пост главного тренера сборной России: «Зачем об этом сейчас говорить? ФХР и КХЛ выберут достойного тренера»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Сергей Светлов Александр Кожевников Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что ФХР и КХЛ выберут для сборной России достойного тренера.

Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.

«Решение о новом тренере будет принимать не один человек, а федерация. Мы пока даже не знаем кандидатов. Я могу назвать кандидатом Светлова. И что из этого будет?

Подходящая ли кандидатура Роман Ротенберг? Зачем об этом сейчас говорить? Федерация и КХЛ выберут достойного тренера» – считает двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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1 комментарий

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alexus-1990
ротенберг и достойный тренер это нонсенс)
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