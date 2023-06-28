Кожевников о кандидатуре Ротенберга на пост главного тренера сборной России: «Зачем об этом сейчас говорить? ФХР и КХЛ выберут достойного тренера»

Александр Кожевников считает, что ФХР и КХЛ выберут для сборной России достойного тренера.

Ранее появилась информация, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.

«Решение о новом тренере будет принимать не один человек, а федерация. Мы пока даже не знаем кандидатов. Я могу назвать кандидатом . И что из этого будет?

Подходящая ли кандидатура ? Зачем об этом сейчас говорить? Федерация и выберут достойного тренера» – считает двукратный олимпийский чемпион .