Кожевников о кандидатуре Ротенберга на пост главного тренера сборной России: «Зачем об этом сейчас говорить? ФХР и КХЛ выберут достойного тренера»
Александр Кожевников считает, что ФХР и КХЛ выберут для сборной России достойного тренера.
Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.
«Решение о новом тренере будет принимать не один человек, а федерация. Мы пока даже не знаем кандидатов. Я могу назвать кандидатом Светлова. И что из этого будет?
Подходящая ли кандидатура Роман Ротенберг? Зачем об этом сейчас говорить? Федерация и КХЛ выберут достойного тренера» – считает двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
1 комментарий