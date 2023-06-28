Крикунов о том, справится ли Ротенберг со сборной России: «Он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет?»

Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России.

Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной .

– Запросто готов возглавить сборную России! Но на самом деле я уже, наверное, свою карьеру закончил.

– А прийти в сборную на должность советника согласились бы?

– Конечно! Это же моя работа.

– Кто наиболее подходящий кандидат на должность главного тренера сборной России?

– Наверное, первый победитель – . Жамнов отказался же, а у нас остались то кто… , наверное, не пойдет туда. Он уже работал в сборной.

Ротенберг есть, . Есть еще , но он же в помощниках. Эти кандидаты сейчас главные.

– Справился бы Ротенберг со сборной России?

– Сейчас он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет? Со СКА же он справляется, – сказал бывший главный тренер сборной России.