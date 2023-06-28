Крикунов о том, справится ли Ротенберг со сборной России: «Он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет?»

Теги СКА Сборная России по хоккею Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов Алексей Жамнов Сергей Федоров Сергей Зубов Игорь Ларионов Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России.

Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.

– Запросто готов возглавить сборную России! Но на самом деле я уже, наверное, свою карьеру закончил.

– А прийти в сборную на должность советника согласились бы?

– Конечно! Это же моя работа.

– Кто наиболее подходящий кандидат на должность главного тренера сборной России?

– Наверное, первый победитель – Федоров. Жамнов отказался же, а у нас остались то кто… Билялетдинов, наверное, не пойдет туда. Он уже работал в сборной.

Ротенберг есть, Ларионов. Есть еще Зубов, но он же в помощниках. Эти кандидаты сейчас главные.

– Справился бы Ротенберг со сборной России?

– Сейчас он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет? Со СКА же он справляется, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
рос специалисты все как один в подгузниках))
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SmilingBy
Наконец Ромка дал команду своим прикормышам. Сейчас пару дней будем читать всяких Назаровых, Юрзиновых и прочее
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