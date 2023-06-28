Крикунов о том, справится ли Ротенберг со сборной России: «Он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет?»
Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России.
Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.
– Запросто готов возглавить сборную России! Но на самом деле я уже, наверное, свою карьеру закончил.
– А прийти в сборную на должность советника согласились бы?
– Конечно! Это же моя работа.
– Кто наиболее подходящий кандидат на должность главного тренера сборной России?
– Наверное, первый победитель – Федоров. Жамнов отказался же, а у нас остались то кто… Билялетдинов, наверное, не пойдет туда. Он уже работал в сборной.
Ротенберг есть, Ларионов. Есть еще Зубов, но он же в помощниках. Эти кандидаты сейчас главные.
– Справился бы Ротенберг со сборной России?
– Сейчас он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет? Со СКА же он справляется, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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