Генменеджер «Эдмонтона» о Костине: «Мы далеки от соглашения. Знаю, что у него есть варианты в КХЛ»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» сообщил, что клуб далек от соглашения с Климом Костиным.

24-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

В прошлом сезоне его зарплата составила 750 тысяч долларов по одностороннему контракту.

Костин обновил все личные рекорды в , сыграв 57 матчей в регулярном чемпионате и набрав 21 (11+10) очко. В плей-офф добавил 5 (3+2) баллов в 12 играх.

«Мы далеки от соглашения. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что у него есть варианты за пределами НХЛ. Россияне из всегда выслушивают предложения оттуда. Так что я не уверен, в том, куда это пойдет.

У меня не получится сохранить всех игроков нижних звеньев из-за потолка зарплат. Мы должны решить, кого именно хотим оставить. Мне нравится , он забросил десяток шайб и может подраться. Он хорош в силовой борьбе. Будем смотреть», – сказал .

Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»