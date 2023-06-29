Генменеджер «Эдмонтона» о Костине: «Мы далеки от соглашения. Знаю, что у него есть варианты в КХЛ»

Теги возможные переходы Эдмонтон Кен Холланд НХЛ КХЛ Клим Костин Хоккей

Генеральный менеджер «Эдмонтона» сообщил, что клуб далек от соглашения с Климом Костиным.

24-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. 

В прошлом сезоне его зарплата составила 750 тысяч долларов по одностороннему контракту. 

Костин обновил все личные рекорды в НХЛ, сыграв 57 матчей в регулярном чемпионате и набрав 21 (11+10) очко. В плей-офф добавил 5 (3+2) баллов в 12 играх. 

«Мы далеки от соглашения. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что у него есть варианты за пределами НХЛ. Россияне из КХЛ всегда выслушивают предложения оттуда. Так что я не уверен, в том, куда это пойдет.

У меня не получится сохранить всех игроков нижних звеньев из-за потолка зарплат. Мы должны решить, кого именно хотим оставить. Мне нравится Клим, он забросил десяток шайб и может подраться. Он хорош в силовой борьбе. Будем смотреть», – сказал Кен Холланд

Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»

 

 

 

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