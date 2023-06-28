Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»
Агент Клима Костина высказался о будущем игрока.
1 июля нападающий «Эдмонтона» может стать ограниченно свободным агентом.
«Клима ждут в «Авангарде». Мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания.
Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ», – сказал Александр Черных.
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