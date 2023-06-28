Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»

Теги Авангард возможные переходы Эдмонтон НХЛ КХЛ Александр Черных Клим Костин Чемпионат.com Хоккей

Агент Клима Костина высказался о будущем игрока.

1 июля нападающий «Эдмонтона» может стать ограниченно свободным агентом. 

«Клима ждут в «Авангарде». Мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания.

Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ», – сказал Александр Черных.

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3 комментария

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Никита Алексеевич
Эдмонтон его подпишет,договарятся
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Венсан Лекавалье
Слабак?
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sergei tur
Ответ Венсан Лекавалье
Слабак?
если вернётся в кхл только на минимальный контракт а хороший пусть докажет игрой а то привыкли бегать туда сюда а продажные менеджеры насыпать им денег
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