Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»

Агент Клима Костина высказался о будущем игрока.

1 июля нападающий « » может стать ограниченно свободным агентом.

« ждут в « ». Мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания.

Если не сложится в , то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в », – сказал Александр Черных.