Генменеджер «Эдмонтона» заявил о желании переподписать Костина

Теги Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Клим Костин Хоккей

Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что хотел бы переподписать Клима Костина.

«Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько разговоров на этот счет. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Кен Холланд.

Напомним, в октябре 2022 года Костин был обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 24-летний форвард провел 57 матчей и набрал 21 (11+10) очко. В плей-офф у него 12 матчей и 5 (3+2) очков.

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