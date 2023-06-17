Журналист The Athletic Ньюджент-Боумэн: «Костиным могут заинтересоваться в КХЛ. Может ли более крупное предложение склонить его к уходу из «Эдмонтона»?»

Журналист The Athletic высказался о ситуации с контрактом форварда «Эдмонтона» Клима Костина.

«Эдмонтон» хочет сохранить Костина, который станет ограниченно свободным агентом с правом арбитража.

[Генменеджер] Холланд сказал, что сделает Костину квалификационное предложение, хотя это может быть рискованно с точки зрения потолка зарплат, если дело в какой-либо момент дойдет до арбитража.

Кэпхит Костина мог бы увеличиться более чем в два раза по сравнению с минимальной зарплатой в в прошлом сезоне в 750 тысяч долларов. И, возможно, даже достиг бы 2 млн. Это было бы проблематично для «Ойлерз», у которых есть лишь небольшое финансовое пространство для маневра.

Конечно, остается еще несколько недель. Идеальным компромиссом было бы двухлетнее соглашение с кэпхитом не более 1,5 млн. Достаточно ли этого, чтобы удержать Костина? К 24-летнему форварду может быть интерес со стороны команд .

Сейчас Костин выражает только любовь к клубу и жизни в . Но может ли более крупное предложение – если оно попадется ему на пути – склонить его к переходу в другую команду?» – написал Даниэль Ньюджент-Боумэн в колонке для The Athletic.