Агент Костина: «Авангард» заинтересован, но если все будет нормально, Клим продолжит играть в НХЛ»

Агент Клима Костина рассказал о вариантах хоккеиста в КХЛ и НХЛ.

У нападающего завершилось соглашение с «Эдмонтоном».

– Любой клуб КХЛ взял бы такого игрока, как Костин, однако права принадлежат « ».

И в нынешней ситуации я не думаю, что омский клуб отказался бы от этого хоккеиста.

Сейчас мы ждем предложение от « ». Если будет все нормально, Костин продолжит играть в НХЛ. Если нет, тогда будем рассматривать предложения из .

– У «Авангарда» есть интерес к >Костину?

– Конечно, есть. В «Авангарде» заинтересованы в Костине, но мы будем отталкиваться от ситуации в , – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.