Агент Костина: «Авангард» заинтересован, но если все будет нормально, Клим продолжит играть в НХЛ»

Теги Авангард Эдмонтон НХЛ КХЛ Александр Черных Клим Костин Хоккей

Агент Клима Костина рассказал о вариантах хоккеиста в КХЛ и НХЛ.

У нападающего завершилось соглашение с «Эдмонтоном».

– Любой клуб КХЛ взял бы такого игрока, как Костин, однако права принадлежат «Авангарду».

И в нынешней ситуации я не думаю, что омский клуб отказался бы от этого хоккеиста.

Сейчас мы ждем предложение от «Эдмонтона». Если будет все нормально, Костин продолжит играть в НХЛ. Если нет, тогда будем рассматривать предложения из КХЛ.

– У «Авангарда» есть интерес к >Костину?

– Конечно, есть. В «Авангарде» заинтересованы в Костине, но мы будем отталкиваться от ситуации в НХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

1 комментарий

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Vovchik333
Контракт с клубом КХЛ характеризуется, как «если будет не нормально» )
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