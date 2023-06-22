Агент Костина: «Авангард» заинтересован, но если все будет нормально, Клим продолжит играть в НХЛ»
Агент Клима Костина рассказал о вариантах хоккеиста в КХЛ и НХЛ.
У нападающего завершилось соглашение с «Эдмонтоном».
– Любой клуб КХЛ взял бы такого игрока, как Костин, однако права принадлежат «Авангарду».
И в нынешней ситуации я не думаю, что омский клуб отказался бы от этого хоккеиста.
Сейчас мы ждем предложение от «Эдмонтона». Если будет все нормально, Костин продолжит играть в НХЛ. Если нет, тогда будем рассматривать предложения из КХЛ.
– У «Авангарда» есть интерес к >Костину?
– Конечно, есть. В «Авангарде» заинтересованы в Костине, но мы будем отталкиваться от ситуации в НХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
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