Всеволод Комаров рассказал о праздновании победы в Мемориальном кубке.

« » в этом сезоне выиграли чемпионат QMJHL и Мемориальный кубок. 19-летний россиянин стал автором победной шайбы в финале.

– Как праздновали победу с партнерами?

– Сначала нас встречали болельщики в аэропорту. Как после победы в лиге Квебека, так и после Мемориального кубка. Было интересно. В городе для нас организовали небольшой парад. Нас всех представили на сцене, мы сказали пару слов, прошлись с болельщиками.

– Ничего себе, вас даже в аэропорту встречали?

– Да. Было необычно. Не сказал бы, что пришло много болельщиков, но человек 200 точно встретили нас. У пацанов приехали семьи.

– Как проходил парад?

– Как такового парада по городу не получилось из-за погоды. Она начала портиться. Сначала запланировали на один день, но потом из-за погоды перенесли на день раньше.

Мы вышли из стадиона, болельщики встретили нас. Потом поднялись на сцену. На экранах показали видео пройденного пути в плей-офф. Все посмотрели, нас представили. Потом мы разошлись на автограф-сессии.

– Отличился ли кто-то из партнеров, как форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, у которого на сцене даже пришлось микрофон забрать?

– Такого не было. Сильно мы не исполняли. Могли только немного завести болельщиков. Никто не напивался.

– Встреча чемпионов в Квебеке вас шокировала?

– Конечно. Я впервые побывал на таком мероприятии. Наши болельщики – лучшие в лиге.

На финал приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец! Играть при полных трибунах – кайф. Приятно играть, когда тебя поддерживают при каждом броске или успешном силовом приеме, – сказал защитник «Квебек Ремпартс».