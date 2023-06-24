Защитник «Квебека» Комаров о жизни в канадской семье: «Для них круто содержать хоккеиста, они ходят на все матчи. Льготы им дают»
Защитник «Квебека» Всеволод Комаров рассказал о жизни в Канаде.
– Почему два года назад вы решили уехать в Лигу Квебека?
– Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.
– Ваш агент говорил, что вы ехали в команду, чтобы поработать с Патриком Руа. Это так?
– Да. У него играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили – сразу решили, что поедем в «Квебек».
– Как проявлялось хорошее отношение к русским?
– Патрик ко всем относится одинаково. Никого не разделяет. Хорошее отношение касается еще и болельщиков. Бывало, на игры приносили плакаты на русском в честь меня.
– Русских в Квебеке много?
– Я общался только с женщиной, которая помогала мне с переездом. Сейчас мы уже как друзья. В Канаду я приехал с плохим английским. Она помогала мне первое время.
– Как справлялись в команде с тем, что плохо знали английский?
– Спокойно. Первое время было сложно. На тренировках внимательно смотрел, что рисуют на планшете. На упражнениях не вставал первым, чтобы тоже посмотреть, как правильно выполнять. Пацаны в команде помогали мне. Что-то забивал в переводчик, чтобы понять.
– Самое главное, тренеру кивать на установке, чтобы он видел, что вы поняли.
– Да-да (улыбается). Такое было поначалу, когда я плохо понимал английский.
– В смешные истории попадали? Например, перепутали время или приехали не туда.
– Возможно, такие и были, но очень незначительные. В какие-то серьезные истории не попадал. Я всегда ходил с кем-то из партнеров, которые подсказывали.
– Сколько времени потребовалось, чтобы выучить язык?
– Месяца три было сложно. Потом выучил основные слова. Постепенно добавлял новые и новые термины. Сейчас я общаюсь свободно, но бывает, попадаются сложные слова или люди с акцентом, которые говорят очень быстро. Иногда переспрашиваю, что значит конкретное слово.
– В Канаде вы живете в семье?
– Да. И я уже не первый хоккеист в этой семье. Меня хорошо встретили. Первое время было сложно – новые люди, новые знакомства. Но мне повезло с семьей, мы сразу хорошо начали общаться.
– Вы поняли, зачем канадские семьи берут к себе хоккеистов из других стран? Я слышал, что за это им полагаются льготы, в том числе налоговые.
– Честно, этим вопросом я не задавался. Какие-то льготы им дают. Для них круто содержать человека, который играет в хоккейной команде. Возможно, они привыкли к этому. Они ходят на все матчи, приезжали на выездные игры плей-офф.
– Долго привыкали к новой жизни вдали от дома?
– Первые полгода было тяжело. Из-за того, что далеко от родной семьи. Потом освоился, стало комфортнее. Последний сезон прошел хорошо. Скучал, конечно, по дому, но не так сильно.
– Родители не боялись отпускать вас так рано в другую страну?
– Нет. Они были готовы к этому. Мама немного переживала. Но все равно восприняли нормально и, наоборот, советовали ехать.
– Как проходит обычный день игрока «Квебека»?
– Встаю примерно в полвосьмого утра. В 08.00 я уже на арене. Тренируемся на льду и в зале до 11.45. Потом идем кушать и начинается школа. Кто-то учится в колледже, кто-то онлайн. Возвращаюсь домой ближе к пяти вечера. Я учусь в колледже в Ярославле.
– Местным игрокам обязательно получать образование?
– Как я понял, да. За этим следят. Если ты хорошо учишься, платят стипендии и выдают подарочные карточки в магазины или торговые центры.
– За победу в Мемориальном кубке пришли премии?
– Да, но не сильно много. Сумму говорить не буду.
– Вам хватает денег, чтобы жить в Канаде?
– Конечно. Семья меня кормит. Могут отвезти, если куда-то нужно. Для жизни хватает всего, – сказал Комаров.
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