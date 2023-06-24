Всеволод Комаров о методах Руа в «Квебеке»: «Он не орет, а грамотно подсказывает. Если что-то идет не так, может взбодрить одним взглядом»
Защитник «Квебека» Всеволод Комаров рассказал о работе с Патриком Руа.
«Рэмпартс» под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли выиграли юниорскую лигу Квебека и Мемориальный кубок в минувшем сезоне.
– Вы говорили в интервью, что Патрик Руа – жесткий тренер. В чем это проявлялось?
– Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда - не очень.
– Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?
– Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.
– Лично вам Руа часто указывал на ошибки?
– Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик – с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.
– Какие ошибки выводили Руа из себя?
– Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.
– Планшетки летали по раздевалке?
– Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем, – сказал Комаров.
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