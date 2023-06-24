Всеволод Комаров о методах Руа в «Квебеке»: «Он не орет, а грамотно подсказывает. Если что-то идет не так, может взбодрить одним взглядом»

Защитник «Квебека» Всеволод Комаров рассказал о работе с Патриком Руа.

« » под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли выиграли юниорскую лигу Квебека и в минувшем сезоне.

– Вы говорили в интервью, что – жесткий тренер. В чем это проявлялось?

– Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда - не очень.

– Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?

– Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.

– Лично вам Руа часто указывал на ошибки?

– Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик – с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.

– Какие ошибки выводили Руа из себя?

– Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.

– Планшетки летали по раздевалке?

– Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем, – сказал Комаров.