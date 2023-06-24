Всеволод Комаров о контракте с «Баффало»: «В команде много молодых защитников, пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного»

Всеволод Комаров высказался о подписании контракта с «Баффало».

– «Сэйбрс» уже подписали с вами контракт новичка. Что в клубе говорят о вашем будущем?

– Я приеду на тренинг-кэмп, они посмотрят на меня и тогда что-то скажут.

После контракта меня просто поздравили с подписанием. Сказали, чтобы летом я отдохнул, провел время с семьей, поработал и приехал в лагерь готовым.

– «Баффало» не пользуется особым вниманием среди игроков. Читал исследования, что именно в этот клуб большинство хоккеистов НХЛ отказались бы переходить.

– Я так не думаю. В команде много молодых игроков. Хочется принести большую пользу «Баффало», если я попаду туда.

Да, в команде много молодых защитников, пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного, – сказал защитник «Квебека» Комаров.

Игрок был выбран на драфте НХЛ-2022 под 134-м номером.

19-летний Всеволод Комаров подписал контракт с «Баффало». Защитник набрал 39 очков в 62 матчах в QMJHL и стал чемпионом